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Сегодня, 17:50

Ледяхов: «Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком», если выйдет в стартовом составе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от первого матча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Нужно отметить то, что «Спартак» показывает неплохую подготовку к возобновлению сезона. Команда выглядит неплохо, на хорошем уровне сыграли в межсезонном турнире. Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака». «Локомотив» — это кот в мешке. В первой игре мы поймем, в каком состоянии команда», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также он высказался о роли новичка «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со «Спартаком».

«У Артема точно будет боевой настрой против красно-белых. Он же бывший спартаковец, тем более с такой предысторией. Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком», если выйдет в стартовом составе. Будет интересное противостояние «Спартака» против Дзюбы», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-dzyuba-budet-rvat-i-metat-v-matche-so-spartakom-esli-vy-jdet-v-starte/
Артем Дзюба
Игорь Ледяхов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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