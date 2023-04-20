Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

20 апреля, 22:55

Ледяхов заявил, что «Спартак» безобразно провел игру с «Акроном» в FONBET Кубке России

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов в оценил игру красно-белых в матче FONBET Кубка России «Акроном» (2:1).

«У меня были негативные эмоции, когда узнал результат. Было обидно за «Спартак», что так безвольно и без настроения отдали эту игру, тем самым вылетев из Кубка России. Это же кубковый турнир. Чемпионат и кубок — два разных соревнования. У «Спартака» могла присутствовать некая недооценка соперника. «Акрон» за это и наказал «Спартак». Красно-белые выглядели безобразно. Теперь «Спартаку» надо выкладываться на 200 процентов в матче с «Краснодаром», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-u-spartaka-prisutstvovala-nedootsenka-sopernika-a-akron-za-e-to-nakazal/
Игорь Ледяхов
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Экс-арбитр Николаев: «У судьи был легковесный повод для назначения пенальти на Заболотном»
Бояринцев прокомментировал вылет «Спартака» из FONBET Кубка России
Щербаченко назвал поражение от «Акрона» большим ударом по «Спартаку»
Озбилиз объяснил, почему «Акрон» прошел «Спартак» в FONBET Кубке России
Гранат заявил, что ему не нравится новый формат FONBET Кубка России
Чанов поделился впечатлениями от первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-арбитр Николаев: «У судьи был легковесный повод для назначения пенальти на Заболотном»