Защитник «Урала» Гогличидзе — о непопадании в финал Кубка России: «Психологически тяжело»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как сказалось непопадание его команды в финал Кубка России.

— Вы не попали в финал Кубка. Как это сказалось на команде?

— Конечно, все расстроились. Мы проделали такой колоссальный объем работы, играли очень много матчей. Психологически тяжело. Формат Кубка понравился. Много игр с хорошими командами. Это лучше, чем просто тренироваться.

«Краснодар», который обыграл «Урал», сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.