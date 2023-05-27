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Кубок России

Сегодня, 17:05

Защитник «Урала» Гогличидзе — о непопадании в финал Кубка России: «Психологически тяжело»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как сказалось непопадание его команды в финал Кубка России.

— Вы не попали в финал Кубка. Как это сказалось на команде?

— Конечно, все расстроились. Мы проделали такой колоссальный объем работы, играли очень много матчей. Психологически тяжело. Формат Кубка понравился. Много игр с хорошими командами. Это лучше, чем просто тренироваться.

«Краснодар», который обыграл «Урал», сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.

Лео Гогличидзе
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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