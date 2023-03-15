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Кубок России

Сегодня, 09:00

Федун похвалил Гончаренко после второй подряд ничьей со «Спартаком»: «Он выжимает из игроков все, что можно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре «Урала» под руководством Виктора Гончаренко.

«В чем секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков все, что можно. Он молодец», — сказал Федун «СЭ».

4 марта команды сыграли вничью 2:2 в матче 18-го тура РПЛ, а 14-го — со счетом 1:1 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Урал» идет на серии из 16 матчей без поражений.

Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Леонид Федун
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