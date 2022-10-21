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Сегодня, 11:50

Лепехин — об обратной замене Мостового: «Не нужно было обострять обстановку на скамейке запасных, когда тебя снимают несколько камер»

Лепехин поделился мнением об обратной замене Мостового в матче «Зенита» с «Крыльями»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал «СЭ» обратную замену полузащитника питерцев Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Любой футболист из любой лиги считает обратную замену личным оскорблением и неуважением. Это неприятный момент для Мостового, но не нужно было обострять обстановку на скамейке запасных, когда тебя снимают несколько камер. Надеюсь, что этот эпизод никак не повлияет на карьеру Мостового в «Зените». Все-таки игроки и тренеры — это профессионалы. Смогут разобраться между собой», — сказал Лепехин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.

Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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