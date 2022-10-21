Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал «СЭ» обратную замену полузащитника питерцев Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Любой футболист из любой лиги считает обратную замену личным оскорблением и неуважением. Это неприятный момент для Мостового, но не нужно было обострять обстановку на скамейке запасных, когда тебя снимают несколько камер. Надеюсь, что этот эпизод никак не повлияет на карьеру Мостового в «Зените». Все-таки игроки и тренеры — это профессионалы. Смогут разобраться между собой», — сказал Лепехин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.