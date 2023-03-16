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Кубок России

Сегодня, 00:07

Лепехин: «Нужно упростить систему розыгрыша Кубка России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин считает, что систему розыгрыша Кубка России необходимо упростить.

«Мне кажется, нужна схема, при которой клубы РПЛ чаще приезжали бы в гости к командам из низших лиг. Это праздник для многих провинциальных городов. В советские времена так было. Я помню, был ребенком, когда «Зенит» приехал играть в Майкоп матч Кубка СССР на какой-то дальней стадии. Весь город жил этой игрой. Даже те, кому футбол не был интересен, пришли на стадион. Это на всю жизнь воспоминания. Сейчас клубы РПЛ соревнуются в группах, другие команды — сами по себе. Схема такая сложная, что не получается до конца в ней разобраться» — цитирует «РБ Спорт» Лепехина.

По его словам, сейчас в схеме проведения турнира трудно разобраться.

«Нужно упростить систему розыгрыша. Сейчас слишком много всего нагромождено: разные этапы, разные пути. Команда проиграла и продолжает участвовать в розыгрыше — для меня это нонсенс. Это уже не Кубок, а какой-то другой турнир. Раз в Европу через Кубок сейчас пробиться нельзя, сделайте хотя бы так, чтобы жители маленьких городов видели команды из высшей лиги. В этом, мне кажется, предназначение турнира. Он должен дарить людям праздник. Вот «Акрон» обыграл на своем поле «Локомотив», видели, какие у болельщиков были эмоции?» — добавил Лепехин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nonsens-chto-komanda-proigravshaya-v-kubke-prodolzhaet-v-nem-uchastvovat/
Константин Лепехин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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