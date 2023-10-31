Лепехин считает, что в матче между «Зенитом» и «Крыльями Советов» будет много голов

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями в преддверии матча сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, соперники изучили друг друга, даже не играя. Сейчас все игры показывают, можно посмотреть видео, разобрать статистику, сейчас все серьезно развито в этом плане. Тут нужно отметить, что, скорее всего, «Зенит» будет играть смешанным составом. Вот это может внести определенные коррективы и повлиять на результат. А будет много или мало голов — прогнозировать тяжело. Думаю, что их будет много», — приводит «Спорт День за Днем» слова Лепехина.

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» пройдет 31 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.