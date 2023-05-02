Лепехин заявил, что сенсационная поступь «Акрона» закончится в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матчей FONBET Кубка России, которые пройдут в среду.

«Армейцы — фавориты встречи, но учитывая, что Кубок — турнир специфический, «Урал» — неудобный соперник, который периодически преподносит сюрпризы. Так что трудности возможны. Не думаю, что «Акрон» преподнесет сюрприз. Мне было жалко эту команду, когда она обыграла четыре клуба РПЛ, потому что в условиях обычного регламента Кубка России «Акрон» стал бы уже его обладателем. Но в нынешнем формате турнира еще нужно выиграть две встречи. Я понимаю, что доля везения у этого клуба присутствует, но слишком уж много они команд обыграли, которые по классу и статусу выше. Безусловно, может быть еще одна сенсация от «Акрона», но по теории вероятности, если кто-то преподнес несколько сенсаций, когда-то эта поступь должна закончиться. Думаю, это случится как раз в предстоящем матче. Хотя быки сейчас переживают не лучшие времена. Я думаю, в финал выйдут ЦСКА и «Краснодар», но я бы посмотрел на «Акрон» — «Урал», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

Матч пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.