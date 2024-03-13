Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

13 марта, 14:58

Лещенко ждет от «Динамо» и «Зенита» бескомпромиссной борьбы: «Дело дойдет до пенальти»

Telegram Дзен

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился «СЭ» ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом». 

Игра состоится 13 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«Будет бескомпромисная борьба, потому что две команды лидируют в чемпионате. В Кубке не бывает ничьих, поэтому, думаю, дело дойдет до пенальти. От этой игры будут зависеть следующие игры в чемпионате России. Сейчас достаточно много претендентов в борьбе за золото: «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и сейчас хорошо выглядит ЦСКА. Еще 10 туров — вся борьба впереди. Чемпионат весенний и не все вышли на пик своей формы», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

В первом матче «Динамо» минимально обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Федор Смолов.

После 20 сыгранных туров бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Лев Лещенко
4
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бизнесмен Садыгов — о победе «Химок» над «Краснодаром»: «Мы готовы навязывать серьезную борьбу таким соперникам»

«Волгарь» — «Ахмат»: Кротов и Ильин выйдут с первых минут