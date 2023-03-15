Лещенко рассчитывает на финал FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал для «СЭ» победу московской команды в матче 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России над «Зенитом» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Редко, когда такие матчи бывают в Кубке России. Рад такому результату, двигаемся дальше. Может быть, получится в этом году сыграть со «Спартаком» в финале, а, может быть, и выиграть трофей сможем. Неназначенный пенальти? Фактор гостевого поля мог сыграть свою роль», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).