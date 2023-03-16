Лещенко считает, что победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо» в весенней части сезона

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какое значение может иметь победа команды над «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо». Может, появится кураж, они начнут побеждать, поборются за медали в чемпионате и за победу в Кубке России. Команда на четвертом месте, неплохо для «Динамо». Сейчас это молодая команда, которая будет еще строиться и усиляться. Но думаю, что она будет потихоньку прогрессировать весной», — сказал Лещенко «СЭ».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» прошла 15 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В составе москвичей гол забил нападающий Муми Нгамале. У сине-бело-голубых отличился хавбек Зелимхан Бакаев.

«Динамо» занимает четвертое место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.