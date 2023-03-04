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Кубок России

Сегодня, 12:00

Лещук рассказал, что сделал не так при подготовке к финалу Кубка России против «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, что сделал не так при подготовке к финалу Кубка России против «Спартака».

— У меня были ситуации, когда казалось, что дождался своего шанса, — но всегда чего-то не хватало. Тот же финал Кубка со «Спартаком» можно вспомнить. Выиграли бы — возможно, ко мне было бы другое отношение, и с нового сезона конкурировать с Антоном было легче. Так же и при Дмитрии Хохлове — играл в основе хорошо, но два неудачных матча, и в команде началась паника, смена тренера.

— Анализировали для себя, что сделали не так при подготовке, в настрое?

— Единственное, о чем в последнее время задумался, — как только начинаешь разговаривать, сразу «прилетает». В прошлом сезоне только дал интервью, что-то о себе возомнил, сказал, что могу играть в любой команде премьер-лиги, — как сразу не пошло. Сначала игра с «Сочи», когда упустили второе место, потом финал Кубка. Надо больше концентрироваться на работе и меньше необдуманно говорить о себе. Пусть, когда буду в порядке, об этом скажут другие. Проведя пару хороших матчей, говорить, что могу играть в любой команде премьер-лиги — неправильно. Нужно провести несколько хороших сезонов. А я выдал желаемое за действительное.

— Кто эти «люди рядом с вами», которые подсказали про взаимосвязь лишних слов и последующего спада? Тренер, агент, друзья?

— Есть один динамовский болельщик, которые мне в соцсетях периодически пишет. И тут написал: «Как ты думаешь, связано ли твое высказывание с тем, что потом не совсем удачно сыграл?» Я сначала отмахнулся. А потом тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов то же самое сказал. Тут и понял: что-то в этом есть.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

Игорь Лещук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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