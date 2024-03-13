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Кубок России

13 марта, 23:36

Лещук заявил, что «Динамо» не хватило агрессии в кубковом матче против «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал результат ответного матча с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:2).

— Игорь, что сегодня случилось?

— Проиграли.

— Был ли шанс зацепиться, чтобы счет стал 2:1, и все решилось в серии пенальти?

— По такой игре, наверное, нет. Нужно быть агрессивнее. А мы как-то играли без особо желания создавать моменты, как в прошлой игре с «Ахматом». Там соперник был чуть пониже классом и мы могли за счет мастерства создавать моменты, реализовывать их и в обороне сыграть на ноль. Здесь футболисты «Зенита» выше классом и нужно нам было добавлять в желании.

— Есть ощущение, что сегодня все могло закончиться крупнее, если бы вы не спасли несколько раз?

— Конечно, если бы они забили свои моменты. Тогда по игре было бы тяжело. А так до последней минуты был шанс забить хотя бы один и перевести в серию пенальти.

— Не показалось, что сегодня скромно сыграли? В атаке совсем мало моментов создали.

— Скромно. У нас особо ударов не было по воротам. Я считаю, что не хватило агрессии.

— То есть вы сами не верили, что могли обыграть «Зенит» и пройти дальше?

— Наоборот, верили. Просто думали, что это будет легче. Что после первого тайма мы вели 1:0 и сможем что-нибудь забить, перевести в серию пенальти. Как будто бы не включились в игру с самого начала.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Игорь Лещук
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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