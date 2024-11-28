Сегодня, 22:25
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Локомотивом» (1:0, 4:3, пен.). Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.
«Очень-очень рад! Неплохая была игра», — сказал Лещенко «СЭ».
Команда Марцела Лички стала последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2