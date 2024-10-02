Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:52

Личка объяснил, почему Тюкавин не вышел в стартовом составе в матче против «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил выбор стартового состава на матч против «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почему Тюкавин не вышел в стартовом составе? Это агентские дела?

— Разговоры вокруг меня не волнуют. Я не читаю ничего. Когда игра кончается, я отдыхаю от футбола, интересуюсь другими вещами. Почему Костя не вышел? Вы меня знаете — групповая стадия Кубка это возможность дать время другим ребятам. Классный матч: 25 тысяч на трибунах, сложный соперник и так далее.

— Кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Европе?

— У нас есть Костя Тюкавин. Он — сто процентов. У нас есть Лунев — Луня. Я его ранее не знал, но, когда познакомился, это просто идеальный игрок для нашего футбола. Он постоянно участвует в игре. Но у него было два года в «Байере». Кто же еще... Наверное, Ваня Обляков. Умный хороший игрок, который может играть «шестерку», «восьмерку».

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Константин Тюкавин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Ахмат» — «Краснодар»: в ворота гостей не назначен пенальти
Селихов: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию у Максименко»
Денисов: «Не помню опасных моментов от Тюкавина»
«Зенит» — «Акрон»: видео голов матча Кубка России
«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы выигрывают после первого тайма
«Ахмат» — «Краснодар»: Ковачев увеличил преимущество хозяев
Сегодня
Вчера
Неделя