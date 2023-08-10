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Кубок России

Сегодня, 00:36

Личка оценил игру Грулева в матче с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал выступление форварда бело-голубых Вячеслава Грулева в матче с «Краснодаром» (4:3) в 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

24-летний нападающий вышел в стартовом составе, отметился дублем в ворота Станислава Агкацева и заработал пенальти, с которого Даниил Фомин открыл счет.

«Когда он играет на позиции нападающего, то здорово забегает за спину защитникам, хорошо использует корпус. А ещё он отлично умеет завершать атаки — и головой, и правой, и левой ногой. Мне очень приятно иметь в команде трёх таких нападающих, которые умеют забивать: Федя на старте сезона отличился дважды, Тюка и Слава забили по три», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на два очка отставая от «Спартака». «Динамо» сыграет с красно-белыми в следующем туре турнира. Игра пройдет 29 августа.

Источник: ФК «Динамо»
Вячеслав Грулев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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