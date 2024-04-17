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Кубок России

Сегодня, 17:09

Личка передал клубному музею «Оренбурга» розовый свитер

Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка (справа) и Василий Еремякин.
Фото «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка перед матчем 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России передал президенту «Оренбурга» Василию Еремякину розовый свитер.

Предмет одежды будет передан в клубный музей оренбургской команды. «Будем хранить вечно!» — сказал Еремякин.

Василий Еремякин и розовый свитер Марцела Лички.
Фото «СЭ»

Личка тренировал «Оренбург» с 2019 по 2022 год. Одним из символов удачи главного тренера был розовый свитер.

17 апреля «Оренбург» принимает «Динамо» в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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