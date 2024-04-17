Личка передал клубному музею «Оренбурга» розовый свитер

Сегодня, 17:09
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка перед матчем 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России передал президенту «Оренбурга» Василию Еремякину розовый свитер.
Предмет одежды будет передан в клубный музей оренбургской команды. «Будем хранить вечно!» — сказал Еремякин.
Личка тренировал «Оренбург» с 2019 по 2022 год. Одним из символов удачи главного тренера был розовый свитер.
17 апреля «Оренбург» принимает «Динамо» в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.