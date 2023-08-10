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Кубок России

Сегодня, 00:28

Личка — о победе над «Краснодаром»: «Придется всегда забивать 4 гола и верить, что соперник столько не забьет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе бело-голубых над «Краснодаром» (4:3) в 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Три дня назад и сегодня два разных состава показали, что мы можем выходить из комфортной зоны, агрессивно играть до последних минут, и это очень приятно. Видимо, теперь придется всегда забивать 4 гола и верить, что соперник столько не забьет (смеется). Надеюсь, болельщикам такой футбол нравится», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на два очка отставая от «Спартака». «Динамо» сыграет с красно-белыми в следующем туре турнира. Игра пройдет 29 августа.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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