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Сегодня, 01:46

Личка смотрел хоккей вместо матча «Спартака» с «Краснодаром»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что не смотрел матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3).

«Смотрел ли игру «Спартака» с «Краснодаром» и болел ли за «Спартак»? Нет, нет, смотрел хоккей (смеётся). Я, если честно, ожидал, что «Краснодар» выиграет, но ни за кого не болел, честно скажу. Я всегда больше концентрируюсь на себе и на своей команде. Для нас был неважен результат того матча, потому что мы отталкивались от своей игры: если мы побеждаем, то проходим дальше. Поэтому я спокойно смотрел хоккей», — цитирует Legalbet Личка корреспонденту Legalbet

Источник: https://legalbet.ru/news/lichka-rasskazal-chto-smotrel-hokkej-vmesto-matcha/
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