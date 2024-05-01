Личка рассказал, почему Тюкавин не вышел в стартовом составе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему не выпустил форварда Константина Тюкавина в стартовом составе на матч против «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

— Почему оставили Тюкавина в запасе?

— Мы провели 8 матчей за месяц. Мы должны распределять нагрузку на всех игроков. Сегодня общался с доктором. У нас 21 игрок в расположении и нет травм. Все здоровы. Значит мы правильно следим за нагрузками. Так как травмированный игрок нам не поможет. Тем более Смолов — это опытный игрок.

В раздевалке я сказал, что для меня это болезненное поражение. Но через три дня у нас матч с «Сочи», нам нужно быстро переключится на эту игру. И верить, что мы сможем приблизиться к конкурентам и побороться за золото или второе место, — сказал Личка.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».