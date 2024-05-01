Личка о вылете из Кубка России: «У «Динамо» будет больше времени на восстановление перед матчами РПЛ»

Сегодня, 22:10
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о графике команды после поражения от «Спартака» (0:2) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
— Насколько проще вам будет в чемпионате, учитывая, что график станет легче после вылета из Кубка?
— Мы будем усердно готовиться к играм. Конечно, у нас будет больше времени на восстановление перед матчами, — сказал Личка.
После 26 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.
5 мая команда Марцела Лички проведет домашний матч с «Сочи».