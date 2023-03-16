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Сегодня, 10:33

Лихачев — о матче «Динамо» — «Зенит»: «Во втором тайме казалось, что обе команды немного физически «подсели»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

«Быстрый гол однозначно нарушил планы каждой из команд. Если бы «Динамо» не забило этот мяч, то не играло бы так пассивно на протяжении первого тайма. Мяч абсолютно не держался у москвичей, и закономерно, что «Зенит» сравнял счет еще до перерыва. Было интересно, как сложится второй тайм, но «Динамо» как-то игру выровняло и в принципе могло рассчитывать на победу в основное время. Но ряд моментов, связанных с судейством и отсутствием удачи у Грулева, который попал в штангу из выгодной ситуации, привели матч к серии пенальти. Но могу сказать, что второй тайм, на мой взгляд, был лучшим из того, что мы видели в розыгрыше этого Кубка. По напряжению, по драматургии, по борьбе. Но показалось, что обе команды немного физически «подсели». У «Динамо», возможно, сказалось то, что они перед этой игрой ездили в Краснодар, а там не такая простая сейчас логистика. А «Зениту», безусловно, не хватало Малкома, Барриоса и Родригао», — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-udar-klaudin-o-po-noge-tyukavina-povod-dlya-penal-ti-no-vozmozhno-arbitr-perenervnichal/
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Михаил Лихачев
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