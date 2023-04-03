Лихачев заявил, что «Динамо» надо добраться до финала FONBET Кубка России

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, динамовский воспитанник Михаил Лихачев объяснил нестабильную игру «Динамо» в последних матчах и отметил, что спасти сезон для команды может только удачная игра в FONBET Кубке России.

«Конечно, поражение от «Сочи» — очень неприятное, никто не ожидал, что после удаления Сослана Джанаева «Динамо» останется без очков в этом матче. Но динамовцы, мягко говоря, играли не очень хорошо. Мало что получалось в атаке, не забили пенальти, и как апофеоз — эти два пропущенных гола. Вина ли Йокановича в проблемах «Динамо»? Трудно делать выводы, не находясь внутри команды. Но иногда мне кажется, что бывают несколько спорные решения, например, по составу. Хотя порой не из кого выбирать — даже в матче с «Сочи» Смолов, Захарян, Кутицкий, Лаксальт, Маричаль не могли сыграть, в запасе были совсем молодые ребята. Какие еще проблемы — сказать сложно, но команда по-прежнему «шарахается» от хорошего матча к плохому, и это признак нестабильности, а с этим очень тяжело рассчитывать на что-то серьезное. Но в такой год, повторю, надо собраться и провести ударно этот отрезок сезона, добраться до финала кубка и постараться в нем победить. Хотя путь в любом случае будет очень сложным. Тот же «Акрон» сейчас выглядит очень прилично, поэтому будет непросто», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

1 апреля «Динамо» дома уступило «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ. Команда Славиши Йокановича играла с 25-й минуты в большинстве. Москвичи с 35 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

4 апреля «Динамо» в полуфинале FONBET Кубка России встретится с «Акроном». Начало — в 19:30.