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Кубок России

Сегодня, 11:45

Литвинов назвал положительную сторону нового формата Кубка России: «Можно совершить ошибку»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил «СЭ» на вопрос о формате проведения FONBET Кубка России.

«Формат новый. Раньше каждая игра была на выбывание — это другие ощущения. Сейчас ты понимаешь, что можно совершить какую-то ошибку. В том году были какие-то заблуждения, не понимали, что и как. Думаю, все привыкли. Сейчас уже все осмыслили», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» по итогам жеребьевки групповой стадии FONBET Кубка России-2023/24 попал в группу D вместе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

Руслан Литвинов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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