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Кубок России

Сегодня, 11:40

Литвинов высказался об 11 россиянах в старте «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как относится к тому, что у красно-белых в стартовом составе на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России с «Локомотивом» вышли 11 российских футболистов.

«11 россиян в старте? Конечно, приятно. Думаю, надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу. В команде посмеялись над этим — наконец-то удалось это сделать [сыграть 11 россиянами]», — приводит слова Литвинова Sport24.

«Спартак» в гостях победил железнодорожников со счетом 1:0. Команды проводили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 27 февраля на поле красно-белых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-litvinov-ob-11-rossiyanakh-v-starte-spartaka-konechno-priyatno-v-komande-posmeyalis-nad-etim
Руслан Литвинов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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