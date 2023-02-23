Литвинов высказался об 11 россиянах в старте «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как относится к тому, что у красно-белых в стартовом составе на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России с «Локомотивом» вышли 11 российских футболистов.

«11 россиян в старте? Конечно, приятно. Думаю, надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу. В команде посмеялись над этим — наконец-то удалось это сделать [сыграть 11 россиянами]», — приводит слова Литвинова Sport24.

«Спартак» в гостях победил железнодорожников со счетом 1:0. Команды проводили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 27 февраля на поле красно-белых.