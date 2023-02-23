Литвинов заявил, что в первом тайме «Спартак» смотрелся лучше «Локомотива»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от игры красно-белых в плей-офф FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Самое главное, что мы сегодня выиграли. Можно сказать, что в первом тайме мы смотрелись лучше, во втором сбавили обороты. Но в целом хорошо, что выиграли первую встречу, теперь будем готовиться ко второй. Я думаю, что в таких погодных условиях футбольное поле поддерживать в хорошем состоянии тяжело. Но на этом акцент делать не надо. Мы должны играть на любом поле и стараться показывать хорошую игру. Соскучились ли по Промесу? Да, но мы поддерживали с ним связь. Он всегда был с нами на связи, мы знали, что он в Москве работает, и всегда спрашивали у тренеров, как у него дела. Поэтому надеемся, что он как можно скорее будет в полной готовности. Стал ли «Локомотив» лучше? Мне тяжело пока оценивать их, у команды изменился состав. Посмотрим, как они будут дальше играть и смотреться в чемпионате», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Литвинов сыграл в 19 матчах во всех турнирах, отметился голом и 2 результативными передачами.

«Спартак» проведет ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» 27 февраля в 20:00 по московскому времени.