Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Сетка плей-офф
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

15 апреля, 16:15

«Локомотив» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче Пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Черкизове. Основные события игры «Локомотив» — «Ахмат» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Во втором этапе четвертьфинале пути регионов Кубка России «Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» — «Краснодар» (2:1).

Михаил Галактионов и&nbsp;Сергей Ташуев.«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка

Победитель этого противостояния во втором этапе полуфинала встретится с проигравшим в полуфинале пути РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
На матч «Спартак» — «Динамо» были проданы рекордные 13 262 билета за сутки
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России
«Локомотив» — «Ростов»: дата и время начала матча Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: дата и время начала матча Кубка России
КДК накажет «Спартак» за поведение болельщиков в игре Кубка России против «Урала»
Суперфинал Кубка России-2025 пройдет в «Лужниках»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя