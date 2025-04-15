Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Сетка плей-офф
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

15 апреля, 19:57

«Локомотив» победил «Ахмат» в полуфинале пути регионов Кубка России

Алина Савинова
Алексей Батраков (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Первый гол в игре забил форвард грозненцев Родриго Руис Диас, который отличился на 8-й минуте. На 44-й минуте Дмитрий Воробьев сравнял счет, а еще через минуту его партнер по команде Егор Погостнов вывел железнодорожников вперед.

«Ахмат» завершил свое выступление в турнире. «Локомотив» во втором полуфинале сыграет с проигравшей командой по итогам двухматчевых противостояний 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (первая игра — 1:0 в пользу сине-бело-голубых).

Матчи второго этапа полуфинала пути регионов пройдут 29 апреля-1 мая.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

71
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
На матч «Спартак» — «Динамо» были проданы рекордные 13 262 билета за сутки
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча Кубка России
«Локомотив» — «Ростов»: дата и время начала матча Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: дата и время начала матча Кубка России
КДК накажет «Спартак» за поведение болельщиков в игре Кубка России против «Урала»
Суперфинал Кубка России-2025 пройдет в «Лужниках»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя