Батраков, Пиняев и Воробьев выйдут в старте «Локомотива» на кубковый матч с «Ахматом»

Появились стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев. «Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Гогличидзе, Жиров, Уциев, Шатара, Талал, Диванович, Бериша, Исмаэл, Диас Молинас. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат». FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)