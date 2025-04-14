«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в первом этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Начало игры на «РЖД Арене» в Москве — в 18.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России в Черкизове. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Ахмат» можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игру Кубка России покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

«Локомотив» занял первое место в своей группе пути РПЛ и в 1/4 финала уступил московскому «Динамо» (3:4 по сумме двух встреч), а во втором этапе четвертьфинала пути регионов прошел махачкалинское «Динамо» (2:1).

«Ахмат» занял второе место в своей группе и в четвертьфинале уступил «Зениту» (1:5 по сумме двух встреч), а во втором этапе 1/4 финала пути регионов выбил «Краснодар» (2:1).