14 марта, 17:04
«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Локомотив»: Лантратов, Ниамси, Ненахов, Морозов, Самошников, Баринов, Тикнизян, Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.
Запасные: Худяков, Магкеев, Сильянов, Фассон, Батраков, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Сулейманов, Сарвели.
«Балтика»: Латышонок, Гассама, Фернандес, Капленко, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Козлов, Лисакович.
Запасные: Коновалов, Джанаев, Жиров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Рыбчинский, Кузьмин, Гузина, Энрикес, Фамейе.
Начало матча — в 18.00 мск. Первая игра завершилась вничью — 2:2.