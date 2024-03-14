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Кубок России

14 марта, 17:04

«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба, Глушенков и Лисакович выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив»: Лантратов, Ниамси, Ненахов, Морозов, Самошников, Баринов, Тикнизян, Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.

Запасные: Худяков, Магкеев, Сильянов, Фассон, Батраков, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Сулейманов, Сарвели.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Фернандес, Капленко, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Козлов, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Джанаев, Жиров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Рыбчинский, Кузьмин, Гузина, Энрикес, Фамейе.

Начало матча — в 18.00 мск. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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