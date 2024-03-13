13 марта, 18:00
«Локомотив» встретится с «Балтикой» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск.
Первый матч завершился вничью — 2:2.
Прогноз и ставки на матч смотрите в нашем материале.
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