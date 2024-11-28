Судейство
28 ноября, 23:00
На 70-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (0:1) судья Павел Кукуян при счете 0:0 неверно оценил эпизод в центре поля и продолжил игру, не зафиксировав нарушение правил со стороны Жерзино Ньямси.
Железнодорожник выставил руку, пытаясь выиграть позицию у Константина Тюкавина в борьбе за верховой мяч, и ударил ей соперника в голову. Динамовец упал — арбитр предложил ему подниматься и не остановил встречу.
Судье следовало назначить штрафной удар в пользу бело-голубых и вынести предупреждение Ньямси. Для защитника «Локомотива» оно стало бы вторым в этом матче (первое получил на 63-й минуте) и за желтой карточкой последовала бы красная, удаление и автоматическая дисквалификация на одну игру. Но этого не случилось. ВАР в такой ситуации не имел права вмешаться.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2