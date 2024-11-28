Московское «Динамо» прошло «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во втором матче победу одержали бело-голубые благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте — 1:0. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

В серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 4:3.

Команда Марцела Лички стала последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.