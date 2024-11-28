Сегодня, 18:31
«Локомотив» и московское «Динамо» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры на «РЖД Арене» — в 19.30 мск.
Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.
«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Тимофеев, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.
Запасные: Лантратов, Веселов, Монтес, Сильянов, Погостнов, Карпукас, Севикян, Раков, Салтыков, Сарвели, Воробьев.
«Динамо»: Лунев, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Кудравец, Бителло, Гомес, Грулев, Александров, Смелов, Ибрагимов, Фомин, Макаров, Бессмертный, Окишор.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2