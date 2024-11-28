«Локомотив» сыграет с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 ноября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В первом матче команда Михаила Галактионова победила бело-голубых со счетом 2:1.

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