Сегодня, 09:30
«Локомотив» и «Динамо» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 19.30.
В прямом эфире смотреть это дерби «Локомотив» — «Динамо» можно на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 19.00, за 30 минут до стартового свистка. Также ее покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Ключевые события и результат дерби «Локомотив» — «Динамо» также изучайте в нашем матч-центре.
«Локомотив» занял первое место в группе В с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом». «Динамо» вышло в плей-офф со второго места группы А со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».
Первый матч между соперниками прошел 5 ноября и завершился победой железнодорожников (2:1).
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2