«Локомотив» — «Химки»: Изидор подставился, но пенальти назначен правильно

На 53-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин, находившийся в хорошей позиции, правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде Алексей Никитин совершил фол по неосторожности, ударив по ноге Вильсона Изидора.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Игрок железнодорожников подставился, он вытянул правую ногу, чтобы в нее попал соперник. Но нога оказалась очень близко к мячу, потому судье не оставалось ничего другого, как назначить пенальти. У видеоассистентов в такой ситуации не было оснований для вмешательства.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Если бы мяч находился дальше от игроков (ближе к линии ворот), а Изидор тянулся бы в сторону от него, тогда можно было бы говорить о необходимости продолжить игру и наказать железнодорожника желтой карточкой.