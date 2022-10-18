Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:12

«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч Кубка России

Алина Савинова

«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов,Баринов, Едвай, Тикнизян, Куликов, Магкеев, Карпукас, Камано, Изидор, Игнатьев.

Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампасси, Кузьмичев, Марадишвили, Керк, Миранчук, Педро Габриэл, Раконьяц.

«Химки»: Гудиев, Казанцев, Чежия, Малыхин, Боженов, Волков, Никитин, Гулиев, Главчич, Руденко, Садыгов.

Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Черный, Данилкин, Зуев, Мирзов, Кухарчук, Глушаков, Ломовицкий, Магомедов, Долгов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Андрей Федоров будет руководить «Локомотивом» в матче Кубка России против «Химок»

Игроки «Химок» выйдут на матч с «Локомотивом» в ретро-форме