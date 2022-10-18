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Сегодня, 19:55

«Локомотив» — «Химки»: ВАР Казарцев исправил ошибку судьи Амелина

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
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На 80-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно засчитал взятие ворот подмосковной команды.

Уже вскоре гол был правильно отменен — после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Дениса Березнова.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Они заметили, что перед тем как Вильсон Изидор отправил мяч в сетку, нападающий нарушил правил. Вратарь «Химок» Виталий Гудиев контролировал мяч — он положил на него ладонь. В таком случае игра в мяч со стороны соперника считается фолом.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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«Локомотив» — «Химки»: второй гол хозяев отменили после подсказки ВАР

«Локомотив» обыграл «Химки» благодаря пенальти Миранчука