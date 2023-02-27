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Судейство

Сегодня, 22:33

«Локомотив» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам ответного матча Кубка России со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

— У нас есть органы, которые будут разбирать судейство по итогам матча. У нас есть вопросы, — заявил Нагорных.

— Повлияли ли судейские решения на исход матча?

— А вы как считаете? Надо разобраться, в какой вид спорта мы играем: в футбол или в вольную борьбу.

— Игроки команды удовлетворены?

— Да.

— Как оцените Дзюбу по итогу двух матчей?

— Нормально.

Во время ответной игры FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» судейская бригада приняла ряд спорных решений, при этом главный арбитр Сергей Иванов позволял футболистам обеих команд действовать в агрессивной манере.

Сергей Иванов. «Спартак» — «Локомотив»: Иванов правильно засчитал гол красно-белых и не наказал их пенальти

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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