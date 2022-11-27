«Локомотив» переиграл «Нижний Новгород» и одержал первую победу под руководством Галактионова

Сегодня, 20:57
«Локомотив» победил «Нижний Новгород» в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб выиграл со счетом 3:1.
Голами в составе победителей отметились полузащитник Наяир Тикнизян, а также нападающий Франсуа Камано и Вильсон Изидор. Три голевые передачи сделал хавбек Константин Марадишвили.
В концовке встречи один мяч отыграл нападающий «Нижнего» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти.
«Локо» одержал первую победу под руководством главного тренера Мизаила Галактионова, который пришел в команду в ноябре как раз из «Нижнего Новгорода».
«Локомотив» набрал 11 очков и заняло второе место в группе А, что дает право прямого попадания в плей-офф Пути РПЛ. «Нижний Новгород» опустился на третье место (10 очков) и попал в плей-офф Пути регионов.
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