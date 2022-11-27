Сегодня, 19:34
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отличался в матче Пути РПЛ Кубка России против «Нижнего Новгорода».
Он увеличил преимущество москвичей на 33-й минуте встречи — 2:0.
Отметим, что голевой пас ему отдал полузащитник Наяир Тинкизян, который за несколько минут до этого открыл счет в матче.
Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования