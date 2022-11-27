«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Камано увеличил преимущество москвичей

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отличался в матче Пути РПЛ Кубка России против «Нижнего Новгорода».

Он увеличил преимущество москвичей на 33-й минуте встречи — 2:0.

Отметим, что голевой пас ему отдал полузащитник Наяир Тинкизян, который за несколько минут до этого открыл счет в матче.

Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.