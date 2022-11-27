Сегодня, 18:29
Стали известны составы команд на матч 6 тура Пути Кубка России между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».
Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.
«Локомотив»: Худяков, Тикнизян, Карпукас, Кузьмичев, Куликов, Марадишвили, Миранчук, Погостнов, Керк, Митай, Камано.
«Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Майга, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования