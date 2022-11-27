Сегодня, 19:32
Полузащитник «Локомотива» Наяир Тикнизян отличался в матче Пути РПЛ Кубка России против «Нижнего Новгорода».
Он открыл счет на 30-й минуте встречи — 1:0.
Напомним, что сейчас московский клуб тренирует бывший главный тренер «Нижнего» Михаил Галактионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования