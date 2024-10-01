Дубль Пиняева принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

«Локомотив» дома обыграл «Оренбург» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Дубль у железнодорожников оформил Сергей Пиняев. Футболист забил на 9-й и 56-й минутах. Единственный мяч гостей на счету Саида Сахархизана (65-я минута).

«Локомотив» (15 очков) продолжает лидировать в группе B. Ранее железнодорожники обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. «Оренбург» (0) замыкает квартет.

В заключительном туре «Локомотив» 23 октября на выезде сыграет против «Ростова». «Оренбург» в этот же день дома примет «Химки».