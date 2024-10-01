«Локомотив» встретится с «Оренбургом» в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» и «Оренбург» играют в группе В с «Ростовом» и «Химками». После четырех туров «Локо» лидирует с 12 очками, ростовчане — на втором месте с 9 очками.