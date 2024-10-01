Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» встретится с «Оренбургом» на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Локомотив» встретится с «Оренбургом» в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
01 окт, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург

«Локомотив» и «Оренбург» играют в группе В с «Ростовом» и «Химками». После четырех туров «Локо» лидирует с 12 очками, ростовчане — на втором месте с 9 очками.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Локомотив» — «Оренбург»: Пиняев открыл счет
«Локомотив» против «Оренбурга», «Пари НН» примет ЦСКА, «Рубин» проиграл «Факелу». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Рубин» уступил «Факелу» в домашнем матче Кубка России
Три последних матча Бобровского спасает ВАР
Севикян, Тикнизян и Пиняев попали в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
«Рубин» — «Факел»: гости ведут в счете после первого тайма
Сегодня
Вчера
Неделя