Севикян, Тикнизян и Пиняев попали в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

«Локомотив» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира FONBET Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов. «Оренбург»: Москвичев, Прохин, Хотулев, Зотов, Караташ, Муро, Михайлов, Рыбчинский, Гюрлюк, Барановский, Оганесян. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».