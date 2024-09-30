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Сегодня, 18:30

«Локомотив» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» встретится с «Оренбургом» на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Оренбург» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до матча. Также смотреть встречу можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки на сервис, в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
01 окт, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург

Первая игра команд в группе Кубка России завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. Железнодорожники также обыграли «Оренбург» (4:2) в 8-м туре РПЛ.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург

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