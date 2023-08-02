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Сегодня, 14:29

«Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о штрафе «Локомотива» в 50 тысяч рублей за задержку начала матча и 20 тысяч за скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче FONBET Кубка России с «Уралом» (1:2).

«За задержку начала матча на три минуты «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Также стало известно решение КДК по кубковому матчу «Оренбург» — ЦСКА (0:6).

«За неподобающее поведение команды «Оренбург» — два удаления в одном матче — клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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